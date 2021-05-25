Sevi isminin anlamı nedir, Sevi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Sevi isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Sevi ismi ne demek, Sevi ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Sevi isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Sevi İsminin anlamı nedir? TDK Sevi anlamı:

Sevi ismi TDK'da aşk anlamında yer almaktadır.

Sevi İsmi Kuranda geçiyor mu?

Sevi ismi Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.

Sevi isminin kökeni:

Sevi ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de Sevi isminde 450 kişi vardır.

Sevi isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Sevi isminin rengi:

Gül Rengi

Sevi ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

Sevi isminin Harf Analizi Nedir ?

Sevi ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

E : İletişim, duygusal karışık

V : Devrimci/asi, farklı

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Sevi isminin Numerolojisi Kaçtır?

Sevi ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S : 22

E : 6

V : 27

İ : 12

= 67 – Sevi İsminin Numeroloji Toplamı 67’dir.

Sevi ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Sevi isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Sevi isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

S: 1 E: 5 V: 4 İ: 9 = 19

1 + 9 = 10 Kader sayısıdır

Sevi isminin 10 kader sayısına göre kişilik özellikleri

10 – Ülkücü özellikleri ile kendini göstermiştir. Sezgi gücünü artmıştır. Keşif yeteneğini geliştirerek duyarlı bir bireye dönüşmüştür. Fanatikliği azımsanmayacak derecededir. Sanatsal özellikleri ile fark edilir. Hayal kurmaktan vazgeçmez, olayları tahmin etme gücü üst seviyededir. Sakin kalmalı ve gergin olmamalıdır. Her söylenen ve yapılana karşı aşırı duyarlı olmamaya gayret etmelidir

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