Sevilen Hint dizisi 'Bir Garip Aşk' Türkiye'ye uyarlanıyor!

Hint dizileri denildiği zaman akla ilk gelen Kanal 7 olmuştur. Bir dönem Kanal 7'de yayınlanan ve büyük ir izleyici kitlesine sahip olan Bir Garip Aşk Hikayesi Türkiye versiyonu ile ekrana gelecek.

DİZİNİN KONUSU NEDİR?

Es Yapım tarafından artık ülkemize de uyarlanacak. Başrollerini Barun Sobt ve Sanaya İran’nın canlandırdığı dz, 'Ay ve Güneş' adı altında TRT’1 de İzleycİ karşısına çıkacak. Dİzİnİn başarılı oyuncularından olan Arnav karakterini Erkan Meriç canlandıracak. Kuşi karakter ise henüz belli değil.

Bir Garip Aşk (Hintçe: इस प्यार को क्या नाम दूं?, Hintçe söyleyişi: Iss Pyar Ko Kya Naam Doon?, Türkçe tercümesi ile: Bu Aşkın Adını Ne Koymalı?), 4 Lions Films tarafından yapılan, Star Plus tarafından yayımlanan drama-romantik komedi türündeki Hint televizyon dizisi.

2015 yılında ise Türkiye'de Kanal 7'de Bir Garip Aşk adıyla yayımlanmaya başlamıştır. 2016'da sona eren dizi İzleyicilerden yoğun istek alınca 21 Kasım 2016 Tarihinden itibaren Kanal 7'de tekrar yayınlanmaya başlandı