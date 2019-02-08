Sevilen isimler Red Bull PAC-MAN Partisi'nde

İSTANBUL (AA) - Bomontiada'da düzenlenen Red Bull PAC-MAN Partisi'ne sevilen birçok isim katıldı.

Red Bull'un açıklamasına göre, Red Bull, enerji içeceğinin fonksiyonuyla, PAC-MAN labirentlerinin eğlenceli dünyasını aynı kutuda buluşturduğu Red Bull PAC-MAN ürününün tanıtıldığı bir parti gerçekleştirdi.

Arcade makineleri ve retro oyunlarla desteklenen nostaljik partisi dün gece Bomontiada'da düzenlendi. Yaklaşık 500 kişinin ağırlandığı özel davette katılımcılar, 80'ler ve 90'ların öne çıkan müzikleriyle eğlendi, retro oyunları yeniden deneyimledi.

Red Bull'un "retro gaming" kürasyonuyla hayata geçirdiği gecede, oyuncular Aslı Bekiroğlu, Anıl Altan, İlayda Akdoğan, fotoğrafçı Tamer Yılmaz ile Niyazi Erdoğan, Bedirhan Soral, Itır Esen, Begüm Tank, Gizem Barlak gibi sevilen birçok isim katıldı.

Kaynak: AA