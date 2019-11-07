Sevilen tiyatro yönetmeni yeniden Çeşme’de

Çeşme'de 9 yıl boyunca çocukları, gençleri ve yetişkinleri çalıştıran tiyatro yönetmeni Vedat Murat Güzel, yeniden Çeşme'ye gelerek Belediye Tiyatrosu'nu çalıştırmaya başladı.

Çeşme'de 5 yıl Çeşme Kültür ve Sanat Derneği Tiyatro Grubu'nu, ardından da 4 yıl boyunca Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Tiyatro Grubu'nu çalıştıran ve tiyatro sevgisini 7'den 70'e aşılayan başarılı tiyatro yönetmeni Vedat Murat Güzel, bir süre Çeşme'den ayrı kalmasının ardından, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'dan gelen teklifi kabul ederek, Çeşme Belediye Tiyatrosu'nu çalıştırmak üzere yeniden Çeşme'ye geldi.

7 Kasım Perşembe günü, Çakabey Kültür Merkezi'nde tiyatro kayıtlarına başlayan Tiyatro Yönetmeni Güzel, her hafta Perşembe günleri, 9-10, 11-13 ile genç ve yetişkinler olmak üzere üç kategoride tiyatro çalışması yaptıracak.

"Herkes sevinçle karşıladı"

Çeşme'de yeniden tiyatro çalıştırmanın heyecanını yaşadığını belirten yönetmen Vedat Murat Güzel, "Dokuz yıl içerisinde çok başarılı oyunlar sahnelemiştik. Festivallere, turnelere gittik. Ulusal basında ve televizyon programlarında yer aldık. Çeşmelilerle çok güzel anıları paylaştık. Sanat ve tiyatro adına Çeşme'de gerçekten güzel işler yaptık. Bir anlamda Çeşme'de sanat hayatına yön verdik. Şimdi yeniden Çeşme'deyim. Herkes sevinçle karşıladı. Çalıştırdığım çocuklar büyümüş. Büyükler de hasretle bekliyor. Herkeste bir heyecan oluştu. Böyle bir sevgiyle karşılanmak insanı onore ediyor. Demek ki, 9 yıl boyunca sanatı ve tiyatroyu sevdirebilmişim. Benim için öncelik sanatı sevdirmek" diye konuştu.

"Tiyatroyu amaçtan çok araç olarak kullanmak amacındayız"

Çok harika bir oyun çıkarmak, profesyonel bir oyun çıkarmak, büyük tiyatrocular yetiştirmek derdinde olmadığını vurgulayan Güzel, "Gönlü güzel, dünyaya sanat gözüyle bakabilen, kendini keşfedebilen bireyler oluşturmak amacındayım. Bu kazanımı elde ettiğinizde, gerisi geliyor. Şu anda toplumun buna ihtiyacı var. Tiyatroyu amaçtan çok, araç olarak kullanıp, insanları yapılandırmak, yenilemek ve onların hayatı sorgulayabilen, süzebilen, empati kurabilen bireyler olmasını sağlamak amacımız. O yüzden bu sevginin bana dönmesi beni mutlu etti" şeklinde konuştu.

"İzmir'in hatta Türkiye'nin tanıyacağı bir tiyatro oluşturmak niyetindeyim"

Çeşme'de tiyatro çalıştırdığı dönemde 2 adet çocuk, 1 de yetişkin tiyatro grubu olduğunu ve 100 civarında öğrencisi olduğunu söyleyen Güzel, "Çocukların bir kısmı büyüdü. Artık yetişkin grubuna gelecek. Belediye Tiyatrosu'nda da yine 2 adet çocuk grubu ve 1 adet de yetişkin grubu oluşturacağız. Toplamda 100-120 kişilik bir ekip oluşturmayı düşünüyorum. İnsanları kendilerini keşfetmeye, tiyatronun büyülü yolculuğuna davet ediyoruz. Daha sonra oyun aşamasına geçeceğiz. Oyun aşamasında sahneyi, tiyatroyu öğreterek, bir oyun üzerinde deneyim kazanmalarını sağlayacağız. Bu süreklilik arz ettiğinde, Çeşme'de, çok kaliteli, güzel bir Belediye Tiyatrosu oluşacak. Çeşme'de tiyatro sevgisini şahlandırmak, İzmir'in hatta Türkiye'nin tanıyacağı bir tiyatro oluşturmak niyetindeyim. Bunun temellerini atmak için geldim" diye konuştu.

Kaynak: İHA