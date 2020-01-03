İki takım Sevilla - Athletic Bilbao karşı karşıya geliyor. Yapılan İSPANYA: LaLiga - 19. Maç Günü ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Peki Sevilla - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Sevilla - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sevilla - Athletic Bilbao, İspanya La Liga maçı 03 01 2020 günü Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, kanalından yayınlanacak.

İspanya La Liga maçı, Spor Smart , CBC Sport , Smart Spor HD kanalında canlı yayınlanacak.

Sevilla ile Athletic Bilbao arasındaki İspanya La Liga Maçı Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu, Sevilla'da oynanacak.