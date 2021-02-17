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  3. Sevilla Borussia Dortmund maç özeti izle 2-3!

Sevilla Borussia Dortmund maç özeti izle 2-3!

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 Turu ilk maçında Sevilla'ya konuk olan Borussia Dortmund rakibini gol düellosu şeklinde geçen maçta 3-2 mağlup ederek rövanş maçı için avantaj yakaladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı Çarşamba günü oynanan mücadele ile devam etti.  İspanyol temsilcisi  Sevilla, Borussia Dortmund'u konuk eti. 

Sevilla'nın Estadio Ramon Sanchez Pizjuan stadyumunda oynanan mücadele karşılıklı gollere sahne oldu. Mücadeleyi Dortmund, 19. dakikada Dahoud, 27. ve 43. dakikada Haaland (2) attı. Ev sahibi takımın gollerini ise 7. dakikada Suso ve 84.dakikada Luuk De Jong kaydetti. Bu sonuçla Dortmund, 9 Mart'ta oynanacak olan ikinci maç öncesi turu geçmek adına önemli bir sonuç elde etti. 

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SEVİLLA DORTMUND MAÇ ÖZETİ İZLE

Sevilla ile Borussia Dortmunda arasında oynanan mücadeleyi Bein Sports'tan takip edebilirsiniz.

SEVİLLA - DORTMUND MAÇ ÖZETİ İZLE

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Tayfun Altuntaş
Editör
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