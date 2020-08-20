Sevilla - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Muhtemel 11'ler
Avrupa'nın iki numaralı futbol organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde final vakti geldi çattı. Finalde İspanya'nın Sevilla ve İtalya'nın Inter takımları karşılaşacak. Avrupa Ligi kupasını müzesine 5 kez götüren Sevilla, Inter karşısında kupayı 6. kez kazanmak için oynayacak. Peki, Sevilla - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Muhtemel 11'ler İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi'nde uzun süren maratonun ardından final heyecanı geldi çattı. UEFA kupasını müzesine 5 kez götüren Sevilla, turnuvanın en tecrübeli takımlarından birisi. İtalya'da son iki sezonda Teknik Direktör Antonio Conte ile çıkışa geçen Inter, tecrübeli Sevilla karşısında kupayı kazanmanın yollarını arayacak. Peki, Sevilla - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Muhtemel 11'ler Detaylar haberimizde...
SEVİLLA INTER MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
Almanya'nın Köln şehrinde bulunan RheinEnergie Stadyumunda oynanacak mücadele, 21 Ağustos Cuma günü TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını ise Mario Diks ve Hessel Steegstra üstlenecek. Mücadele, koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.
HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?
21 Ağustos Cuma günü oynanacak olan Sevilla - Inter maçı, beIN SPORTS HABER kanalından şifresiz olarak izleyicilerle buluşacak. Karşılaşma aynı zamanda beIN SPORTS HD 1 kanalından da yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Sevilla: Bono, Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon, Banega, Fernando, Jordan, Suso, Ocampos, El Nesyri
Inter: Handanovic; Godín, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martínez, Lukaku