UEFA Avrupa Ligi'nde uzun süren maratonun ardından final heyecanı geldi çattı. UEFA kupasını müzesine 5 kez götüren Sevilla, turnuvanın en tecrübeli takımlarından birisi. İtalya'da son iki sezonda Teknik Direktör Antonio Conte ile çıkışa geçen Inter, tecrübeli Sevilla karşısında kupayı kazanmanın yollarını arayacak. Peki, Sevilla - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Muhtemel 11'ler Detaylar haberimizde...

SEVİLLA INTER MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Almanya'nın Köln şehrinde bulunan RheinEnergie Stadyumunda oynanacak mücadele, 21 Ağustos Cuma günü TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını ise Mario Diks ve Hessel Steegstra üstlenecek. Mücadele, koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

21 Ağustos Cuma günü oynanacak olan Sevilla - Inter maçı, beIN SPORTS HABER kanalından şifresiz olarak izleyicilerle buluşacak. Karşılaşma aynı zamanda beIN SPORTS HD 1 kanalından da yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Sevilla: Bono, Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon, Banega, Fernando, Jordan, Suso, Ocampos, El Nesyri

Inter: Handanovic; Godín, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martínez, Lukaku