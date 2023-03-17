Sevilla maçı sonrası olay yaratacak açıklamalar: Fenerbahçe'yi seyircileri eledi

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Lig'inde son 16'da ilk maçında2-0 yenildiği rakibi Sevilla'ya saha ve seyircisi önünde 1-0 yenmesine rağmen elenmekten kurtulamadı. Sarı lacivertlilerin 1-0 öndeyken iyi de oynadığı ve rakibini sıkıştırıp ikinci golü atması an meselesi iken taraftarların sahaya yabancı madde atması ve oyunu uzun süre durmasına ve soğumasına neden oldu. Spor yazarları bu durumu köşe yazılarında "Fenerbahçe'yi seyircileri eledi" yorumlarına neden oldu.

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