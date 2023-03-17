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Sevilla maçı sonrası olay yaratacak açıklamalar: Fenerbahçe'yi seyircileri eledi
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa ligine sevilla'ya elenmesini bir çok yazar seyircinin sahaya yabancı madde atarak maçın uzun süre durmasına bağladı.
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