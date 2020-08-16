Avrupa'nın iki numaralı futbol organizasyonu UEFA Avrupa Ligi, ilk finalistini belirlemek için bu akşam sahneye çıkıyor. Yarı final karşılaşmalarının oynanacağı haftada ilk maç, Sevilla ve Manchester United arasında olacak. Müzesinde birden fazla Avrupa Ligi kupaı bulunan Sevilla, İngiliz devi Man. United'a karşı finale çıkmak için mücadele edecek. Manchester United, bu tura gelene kadar sırasıyla Club Brugge, LASK Linz ve Kopenhag'ı turnuvanın dışına itti. Sevilla ise CFR Cluj, Roma ve Wolverhampton'ı saf dışı bıraktı. Bu mücadelenin galibi, Inter-Shakhtar Donetsk maçının galibi ile finalde karşılaşacak. Peki, Sevilla - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

SEVİLLA - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Bütün finallerin Almanya'da ve tek maçlı eleme sistemi üzerinden oynandığı mücadelelerde, finale çok yaklaşıldı. Almanya'nın Köln kentindeki RheinEnergieStadion'da oynanacak karşılaşma 16 Ağustos (bugün) TSİ 22.00'da başlayacak. Mücadelenin hakemi Alman, Felix Brych olacak. Brych'in yardımcılıklarını, Mark Borsch ve Stefan Lupp üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Sevilla ve Manchester United arasındaki mücadele, 16 Ağustos (bugün) saat 22.00'da beIN SPORTS HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Sevilla: Bono, Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon, Banega, Fernando, Jordan, Suso, Ocampos, El Nesyri

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Williams, Matic, Fernandes, Pogba, Greenwood, Rashford, Martial

KARŞILAŞMANIN OPTA İSTATİSTİKLERİ