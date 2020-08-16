Sevilla - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı final mücadelelerin oynanacağı haftada ilk maç, Sevilla-Manchester United arasında oynanacak. Zorlu mücadele hakkında merak edilenleri ve muhtemel 11'leri haberimizde verdik. Peki, Sevilla - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...
Avrupa'nın iki numaralı futbol organizasyonu UEFA Avrupa Ligi, ilk finalistini belirlemek için bu akşam sahneye çıkıyor. Yarı final karşılaşmalarının oynanacağı haftada ilk maç, Sevilla ve Manchester United arasında olacak. Müzesinde birden fazla Avrupa Ligi kupaı bulunan Sevilla, İngiliz devi Man. United'a karşı finale çıkmak için mücadele edecek. Manchester United, bu tura gelene kadar sırasıyla Club Brugge, LASK Linz ve Kopenhag'ı turnuvanın dışına itti. Sevilla ise CFR Cluj, Roma ve Wolverhampton'ı saf dışı bıraktı. Bu mücadelenin galibi, Inter-Shakhtar Donetsk maçının galibi ile finalde karşılaşacak. Peki, Sevilla - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...
SEVİLLA - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
Bütün finallerin Almanya'da ve tek maçlı eleme sistemi üzerinden oynandığı mücadelelerde, finale çok yaklaşıldı. Almanya'nın Köln kentindeki RheinEnergieStadion'da oynanacak karşılaşma 16 Ağustos (bugün) TSİ 22.00'da başlayacak. Mücadelenin hakemi Alman, Felix Brych olacak. Brych'in yardımcılıklarını, Mark Borsch ve Stefan Lupp üstlenecek.
HANGİ KANALDA?
Sevilla ve Manchester United arasındaki mücadele, 16 Ağustos (bugün) saat 22.00'da beIN SPORTS HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Sevilla: Bono, Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon, Banega, Fernando, Jordan, Suso, Ocampos, El Nesyri
Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Williams, Matic, Fernandes, Pogba, Greenwood, Rashford, Martial
KARŞILAŞMANIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
Avrupa kupalarında yarı finale yükseldiği son dört sezonda da finale kalmayı başaran Manchester United (Şampiyonlar Ligi x3 & Avrupa Ligi), bu sezonların ikisinde kupaya uzandı (2007/08 Şampiyonlar Ligi & 2016/17 Avrupa Ligi).
Sevilla, Avrupa kupalarında Manchester United'a rakip olduğu iki maçta da rakibine mağlup olmadı (1G 1B; 2017/18 Şampiyonlar Ligi son 16).
Bu sezon Avrupa'nın beş büyük liginde yer alan takımlar arasında resmi maçlarda en fazla penaltı kazanan ekip Manchester United (21).
UEFA Avrupa Ligi'nde üç kez yarı finale yükselen ve bu sezonların tamamında şampiyon olan Sevilla (2013/14, 2014/15 & 2015/16), bu turnuvada çıktığı son 20 eleme turunun sadece birinde yoluna devam edemedi (2018/19'da vs Slavia Prag).
Ole Gunnar Solskjaer (89 maç; 49G), Manchester United'ın başında 50 resmi maç galibiyetine en kısa sürede ulaşan üçüncü menajer olmak için sahaya çıkıyor: Ernest Mangnall (78 maç) & Jose Mourinho (81 maç).
Bu sezon Avrupa Ligi'nde en fazla gol katkısı sağlayan oyuncu konumundaki Bruno Fernandes (7 gol & 4 asist), turnuvada Manchester United ve Sporting formalarıyla oynadığı dokuz maçta da en az bir golde pay sahibi olmayı başardı.