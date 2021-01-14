Sevim Gözay kimdir, kaç yaşında? soruları şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de bu konuyla ilgili detayları haberimizde derledik.

SEVİM GÖZAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

48 yaşındaki Sevim Gözay kültür, yaşam ve medya alanlarında yıllarca içerik üretti.

Kanal D, TV8, CNN Türk, ATV, Show TV, Habertürk, Sky 360, TRT kanallarında yönetmenlik, sunuculuk, moderatörlük ve jüri üyeliği yaptı.

Kanal D, TV8, CNN Türk, ATV, Show TV, Habertürk, Sky 360, TRT kanallarında yönetmenlik, sunuculuk, moderatörlük ve jüri üyeliği yaptı. Asistan olarak ‘Dr. Stress’, ‘Canlan Biraz’, yardımcı yönetmen ve yönetmen olarak ‘Sabah Şekerleri’, ‘Hi-Fi’, ‘Netiket’, yönetmen-seslendiren olarak ‘İstanbulART’, sunucu-editör olarak ‘Şehrin Rengi’, ‘Dizikolik’, ‘Bazıları Sıcak Sever’ ve ‘Artist’ programlarını ekrana taşıdı.

Yeni nesil sinema programlarıyla beğeni kazanan Özay, 2001 ve 2002 yıllarında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Kültür-Sanat Televizyon Başarı Ödülü’ne lâyık görüldü.

Gözay, son dönemde YouTube üzerinden yayınlar yapıyordu.

NE OLDU?

Sevim Gözay'ın, bu sabah saat 07.30’da İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybettiği öğrenildi. 48 yaşındaki Gözay, lenf kanseri tedavisi görüyordu.