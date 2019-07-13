Sevimli kedi, susuzluğunu hayrattan akan suyla giderdi

ISPARTA'da, susuz kalan sokak kedisi, kent merkezindeki hayratın açık bırakılan musluğundan akan sudan içti. Meraklı bakışlara aldırmayan kedi, suyu içtikten sonra alandan uzaklaştı.

Isparta hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıkması nedeniyle kent sakinleri kadar sokak hayvanlarını da etkiliyor. Bir sokak kedisi, susuzluğunu kent merkezindeki hayrattan giderdi. Sokak kedisi, tam kapatılmayan musluktan akan suyu uzun süre içti. Çevredekilere aldırmayan kedi, susuzluğunun giderdikten sonra alandan uzaklaştı. Kedinin musluktan su içtiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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DHA