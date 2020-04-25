Sevimli üçüzler öğretmenlerinin doğum gününü görüntülü kutladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında okullar kapanınca sokağa çıkma kısıtlaması bulunan üçüz öğrenciler Erdal, Erdem ve Elif Cört (7) kardeşler, öğretmenlerinin doğum gününü görüntülü arama yaparak kutladı.

Amasya Zübeyde Hanım Üçler İlkokulunda okuyan üçüz 2.sınıf öğrencileri, öğretmenleri Sevgi Kirti'ye sürpriz bir doğum günü hazırladı. Öğretmenlerinin doğum gününü kutlamak için pasta alan üçüz kardeşler, öğretmenlerini görüntülü arayarak doğum gününü kutladı. Öğrencilerden Erdem Cört, "Virüs nedeniyle okullar kapandı, bugün öğretmenimizin doğum günüydü. Öğretmenimizin doğum gününü kutladık. Öğretmenimize sürpriz yaptık, öğretmenimizin doğum gününü kutladık. Onu çok seviyoruz" dedi.

Kaynak: İHA