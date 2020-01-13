Sevindirici haber geldi! Hasan için Vali Şahin'den dikkat çeken açıklama

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter'da paylaşılan ve Türkiye'nin seferber olduğu Hasan için dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Gönlü zengin, yüreği kocaman Hasan’a ulaştık. Bu akşamdan itibaren Ankara Valiliği olarak sorun ve ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyoruz." açıklamasında bulundu.

HASAN SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Hasan... 29 yaşında. Ankara'da yaşıyor. Babaannesini kaybettikten sonra bir başına sokakta yaşamak zorunda kalmış. Mendil satarak geçimini sağlamaya çalışan, haftada bir otelde kalma imkanı bulduğu için Allah'a şükrettiğini söyleyen Hasan'ın sözleri adeta ders niteliğinde. Sosyal medyadan paylaşılan videoda, yaşadıklarını kısaca şöyle özetliyor Hasan:

"Sokaklarda selpak satıyorum. Parasıyla çorba içiyorum. Yalnızlıktan dolayı üzülüyorum... Ama şöyle bir şey var: Allah insanı sınar. Allah şu an beni sınıyor ve bana taşıyamayacağım yükü vermiyor. Genelde metronun kapısının dibinde yatıyorum. Gece 1'de kapanıyor, yere karton seriyorum, havalandırma sıcak üflediği için orada yaşıyorum ben. Ama Allah insana taşıyamayacağı yükü vermez. Benim de evim olacak, düzenim olacak... Buna inanıyorum."

İş arayışında olduğunu da anlatan Hasan, insanların kendisine önyargıyla yaklaşmasına üzüldüğünü belirterek, "Şu an selpak satıyorum, iş bulamıyorum. Sokakta yaşadığımı söyleyene kadar problem yok ama onu söyleyince almıyorlar" diye konuştu.