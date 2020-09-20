Şevket Çoruh Dümbüllü Kavuğu'nun 6'ncı sahibi oldu

"Üzerimde emeği olan ustalarım başta Savaş Dinçer, Müjdat Gezen, Mustafa Alabora başta olmak üzere beni yetiştiren tüm hocalarıma, Türk tiyatrosu için emek vermiş tüm ustalara teşekkür ediyorum. Bu kavuğu bugünkü zor şartlarda Anadolu'da perde açmaya çalışan, alternatif sahnelerden, apartman dairelerine kadar yüreği tiyatro dolu tüm tiyatro emekçileri adına kabul ediyorum. Başımın üstünde yeri var. Kavuğun emanetçisi olarak bir sonraki meslektaşıma emanet edene kadar son sözüm, "hak dostum hak"