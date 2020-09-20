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  3. Şevket Çoruh Dümbüllü Kavuğu'nun 6'ncı sahibi oldu

Şevket Çoruh Dümbüllü Kavuğu'nun 6'ncı sahibi oldu

TÜRK tiyatrosunun simgelerinden Dümbüllü Kavuğu'nun 6'ncı sahibi Şevket Çoruh oldu. Çoruh'a kavuğu, eski sahibi Rasim Öztekin takdim etti.

Şevket Çoruh Dümbüllü Kavuğu'nun 6'ncı sahibi oldu

Kalp rahatsızlığından dolayı canlı performans yasaklanan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin, Kavuğu Şevket Çoruh'a devretti. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle kavuğu alan Çoruh,

"Üzerimde emeği olan ustalarım başta Savaş Dinçer, Müjdat Gezen, Mustafa Alabora başta olmak üzere beni yetiştiren tüm hocalarıma, Türk tiyatrosu için emek vermiş tüm ustalara teşekkür ediyorum. Bu kavuğu bugünkü zor şartlarda Anadolu'da perde açmaya çalışan, alternatif sahnelerden, apartman dairelerine kadar yüreği tiyatro dolu tüm tiyatro emekçileri adına kabul ediyorum. Başımın üstünde yeri var. Kavuğun emanetçisi olarak bir sonraki meslektaşıma emanet edene kadar son sözüm, "hak dostum hak"

dedi.

Bugüne kadar Kel Hasan Efendi'den İsmail Dümbüllü'ye ardından sırasıyla Münir Özkul, Ferhan Şensoy ve Rasim Öztekin'e emanet edilen Kavuğun 6'ncı sahibi Şevket Çoruh olmuş oldu.

 

Şevket Çoruh Dümbüllü Kavuğu'nun 6'ncı sahibi oldu

Şevket Çoruh Dümbüllü Kavuğu'nun 6'ncı sahibi oldu

Şevket Çoruh Dümbüllü Kavuğu'nun 6'ncı sahibi oldu

Şevket Çoruh Dümbüllü Kavuğu'nun 6'ncı sahibi oldu

Şevket Çoruh Dümbüllü Kavuğu'nun 6'ncı sahibi oldu



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