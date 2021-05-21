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Şevki Göğüsger kimdir? Nereli? | Şevki Göğüsger öldü mü? | Neden öldü?

Basında yer alan haberler sonrası Eski Anavatan Partisi Kırşehir Milletvekili Şevki Göğüsger merak edildi. Peki Şevki Göğüsger kimdir? Nereli? | Şevki Göğüsger öldü mü? | Neden öldü? Tüm soruların yanıtı haberimizde...

Şevki Göğüsger kimdir? Nereli? | Şevki Göğüsger öldü mü? | Neden öldü?

Basında yer alan haberlerin ardından Eski Anavatan Partisi Kırşehir Milletvekili Şevki Göğüsger merak edildi. Peki Şevki Göğüsger kimdir? Nereli? | Şevki Göğüsger öldü mü? | Neden öldü? İşte detaylar...

ŞEVKİ GÖĞÜSGER KİMDİR? NERELİ?

Şevki Göğüsger, 1940 yılında  Kırşehir'de dünyaya geldi.

Şevki Göğüsger, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Şevki Göğüsger kimdir? Nereli? | Şevki Göğüsger öldü mü? | Neden öldü?

İdare ve Personel Hukuku, İdari Teşkilatlanma alanında çalışan Göğüsger, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü memuru, Başbakanlık Devlet Personel Dairesi memuru, raportörü ve uzman Yardımcısı, Vakıflar Genel Müdürlüğü uzmanı, Mülhak Vakıflar Dairesi Başkanı, Bakanlıklararası Azınlıklar Tali Komisyonu ve Milli Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Üyesi, Başbakanlık Devlet Personel Başkanı olarak görev yaptı.

1987 genel seçimlerinde ANAP'tan 18. Dönem Kırşehir Milletvekili seçilerek TBMM'de yasama çalışmalarına katılan Şevki Göğüsger, 1997-2000 tarihlerinde RTÜK Başkan Yardımcılığı görevinde de bulundu.

ŞEVKİ GÖĞÜSGER ÖLDÜ MÜ? 

Şevki Göğüsger, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.

ŞEVKİ GÖĞÜSGER NEDEN ÖLDÜ?

Eski Anavatan Partisi Kırşehir Milletvekili Şevki Göğüsger'in ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklamada bulunulmazken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yarın, Göğüsger için cenaze töreni düzenlenecek. Göğüsger'in cenazesi daha sonra Ankara Ahmet Efendi Camisi'nde öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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