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Şevki Sözen kimdir, kaç yaşında, nereli? Müge Anlı Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen mesleği?

ATV'de yayımlanan Müge Anlı programında adli tıp uzmanı olarak katılımcı olan vatandaşlar arasında 'Şevket Hoca' olarak bilinen Şevki Sözen'in nereli, kaç yaşında olduğu, kariyeri merak ediliyor. Peki Şevki Sözen ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte detaylar...

Şevki Sözen kimdir, kaç yaşında, nereli? Müge Anlı Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen mesleği?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan Şevki Sözen aile içi şiddet, çocuk istismarı ve cinsel saldırılar alanında danışmanlık yapmaktadır. Peki Şevki Sözen kimdir, nerelidir, mesleği ne? Şevki Sözen hoca kimdir, nerede çalışıyor? Sözen hakkında detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. 

ŞEVKİ SÖZEN KİMDİR?

Asıl adı Mehmet Şevki Sözen'dir. 1963 yılında Afganistan'da doğan Sözen, Ataköy İlkokulu'nu bitirdikten sonra Saint Benoit Fransız Lisesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, İstanbul Adli Tıp Uzmanlığı Eğitimi, Rutgers Üniversites, New Jersey Adli Tıp Doçentliği ve Adli Tıp Profesörlüğü'nde eğitim almıştır. 

Şevki hoca evli ve 2 çocuk babasıdır. 

Şevki Sözen kimdir, kaç yaşında, nereli? Müge Anlı Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen mesleği?

ŞEVKİ SÖZEN KARİYERİ

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara (1990-1991) Yedek Subay

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp Grup Başkanlığı, Adana (1991)  Adli Tıp Uzmanı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul (1993-1994)  Adli Tıp Uzmanı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul (1994 – 2000) Adli Tıp Doçenti

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul (2000 – ) Adli Tıp Profesörü

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu Başkanı ( 2001 – 2003) İst.Üni. İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp A.B.D. Çapa/ İST da kariyerine devam etmektedir.

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