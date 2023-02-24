Sevkija Resic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sevkija Resic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sevkija Resic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sevkija Resic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sevkija Resic 4 Aralık 1999 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Ševkija Resić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sevkija Resic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SC SPORT yapmaktadır. Sevkija Resic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zvijezda 09 futbol takımında oynamaktadır. FK Zvijezda 09 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sevkija Resic'nin FK Zvijezda 09 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sevkija Resic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sevkija Resic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sevkija Resic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sevkija Resic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Sarajevo U19

1 Temmuz 2018 yılında FK Sarajevo

1 Temmuz 2019 yılında Celik Zenica

10 Haziran 2020 yılında FK Sarajevo

10 Temmuz 2020 yılında Novi Pazar

3 Ocak 2021 yılında FK Sarajevo

5 Şubat 2021 yılında Sloboda Tuzla

10 Haziran 2021 yılında FK Sarajevo

12 Ağustos 2021 yılında Simm-Bau

21 Şubat 2022 yılında Zeljeznicar

1 Temmuz 2022 yılında Zvijezda 09

Sevkija Resic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sevkija Resic şuan FK Zvijezda 09 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Sevkija Resic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 7 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

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