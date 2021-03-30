Sevkiyat Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Sevkiyat Görevlisi Maaşları, İş İlanları

Sevkiyat Görevlisi görev tanımı nedir, Sevkiyat Görevlisi ne iş yapar, Sevkiyat Görevlisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sevkiyat Görevlisi Üretilen malların gelen siparişler doğrultusunda sevkiyata hazırlayan, sevkiyat kartlarını doldurup mallara asan ve irsaliye keserek istenilen malların müşteriye zamanında ulaştırılmasını sağlayan kişidir.

Sevkiyat Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Sevkiyat Görevlisi Maaşları

Sevkiyat Görevlisi maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Sevkiyat Görevlisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sevkiyat Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Sevkiyat Görevlisi Olmak İçin Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmanız yeterlidir.

Sevkiyat Görevlisi Ne İş Yapar?

Sevkiyat Görevlisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretilen malları forklift, balansör ve vinç ile yüklenmesini sağlamak,

b) Müşteri siparişi doğrultusunda sevkiyatı hazırlamak,

c) Sevkiyat kartlarını hazırlayarak mallara asmak,

d) Sevkiyatı yapılacak siparişlerin irsaliyesini kesmek,

e) Müşteriye siparişinin doğru ve zamanında gitmesini sağlamak, kontrol etmek,

f) Müşteriye teslim edilen malların irsaliyesini imzalatmak ve dosyalamak,

g) Günlük, haftalık, aylık sevkiyat listesinin hazırlamak,

h) Aylık sevkiyat performansını hazırlamak ve yayınlamak,

i) Kullanılan makine, araç ve gereçlerin bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler meslek ana grubundadır.

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar meslek alt ana grubunda yer alır.

Meslek Grubu :

Ulaştırma Ve Depolama Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar meslek grubundadır.

Sevkiyat Görevlisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Sevkiyat Görevlisi mesleğinin meslek kodu 4323.52 olarak belirlenmiştir.

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