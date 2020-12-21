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Askerlik sevkleri durduruldu mu? Ertelendi mi? Askerlik sevk tarihleri ne zaman?

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kapalı ve kalabalık ortamların tehlike saçması nedeniyle askerlik sevk tarihlerinde değişikliğe gidildi. Peki Askerlik sevkleri durduruldu mu? Ertelendi mi? Askerlik sevk tarihleri ne zaman? Detaylar haberimizde...

Askerlik sevkleri durduruldu mu? Ertelendi mi? Askerlik sevk tarihleri ne zaman?

Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünya ülkelerine yayılan yeni tip koronavirüs salgını kapsamında vaka sayıları, küresel çapta 77 milyona yaklaşırken ülkemiz de de pozitif vakalar 30 bin sınırında seyrediyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleri doğrultusunda alınan kısıtlama kararları yavaş yavaş etkisini göstermeye başlamışken virüs için en rahat bulaş alanı da kalabalık ve kapalı ortamlar olarak biliniyor. Bu nedenle askere gidecek vatandaşlar için sevk tarihlerine sıklıkla güncelleme yapılıyor.

ASKERLİK SEVKLERİ DURDURULDU MU? SEVKLER ERTELENDİ Mİ?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son duyuruya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk tarihlerinde değişikliğe gidildi. 23 - 25 Kasım tarihlerinde sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 26 - 28 Ocak 2021 tarihlerine ertelendi.

Sevkler durduruldu mu? Ertelendi mi? | Askerlik sevk tarihleri ne zaman?

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?

Mili Savunma Bakanlığı resmi sitesinde yayımlanan duyuruda şu bilgilere yer verildi: 

"Pandemi ile mücadele tedbirleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine 23-25 Kasım 2020 tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında, 22-24 Aralık tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 26-28 Ocak 2021 tarihleri arasında icra edilecektir."

Sevkler durduruldu mu? Ertelendi mi? | Askerlik sevk tarihleri ne zaman?

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Yapılan resmi açıklama kapsamında, askerlerin kışladan evlerine, evlerinden kışlalarına sağlıkla sevk edilebilmesi ve hareketliliğin azaltılması maksadıyla 23-25 Kasım tarihlerinde sevke tabi 26.132 yükümlünün sevk işlemi 22-24 Aralık tarihlerine, 22-24 Aralık tarihlerinde Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilecekler ile çeşitli nedenlerle sevk edilemeyecek olan 15.491 yükümlünün sevki 26-28 Ocak 2021 tarihlerine ertelendi.

Sevkler durduruldu mu? Ertelendi mi? | Askerlik sevk tarihleri ne zaman?

Buna göre 23-25 Kasım tarihlerinde askere alınacak olan kişiler 22-24 Aralık tarihlerinde, 22-24 Aralık tarihlerinde Deniz Kuvvetleri ve JGK'na sevk edilecek olanlar ise 26-28 Ocak 2021 tarihinde alınacaklar.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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