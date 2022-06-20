Türkiye'ye gelen turist sayısı her geçen yıl artmaya devam ediyor! Ziyaretçi sayısı yüzde 300 arttı!3 nesil el ele sınava girdi! Aynı aileden dede, baba ve oğlu, bu sene ikinci defa YKS'ye girdiSon dakika! Hadımköy'de fabrikada yangın!ATV Müge Anlı FULL izle bugün 20 Haziran 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTubeTransferin gözde ismiydi! Tolgahan Nurhak hangi takımlarda oynadı? Hangi takımda oynuyor?İlhan Şen kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?eBay nedir? eBay kimin?Deniz Işın kimdir, nereli, kaç yaşında? Deniz Işın'ın oynadığı dizilerTikTok fenomeni Mika Raun bu defa sınırı aştı! Konserde arkadaşına kucak dansı yapıp kendini tokatlattı!Sevmek Zamanı dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Sevmek Zamanı dizisi konusu nedir? Sevmek Zamanı oyuncuları kimler?

Sevmek Zamanı dizisi konusu nedir? Sevmek Zamanı oyuncuları kimler?

Bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Sevmek Zamanı dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Biz de haberimizde 'Sevmek Zamanı dizisi konusu nedir? Sevmek Zamanı oyuncuları kimler?' sorularının yanıtına yer verdik...

Sevmek Zamanı dizisi konusu nedir? Sevmek Zamanı oyuncuları kimler?

Yıldız Hülya Bilban-Ömer Aydın'ın yönetmenliğini üstlendiği Sevmek Zamanı bu akşam başlıyor. ATV  ekranlarında yayınlanacak olan dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki Sevmek Zamanı dizisi konusu nedir? Sevmek Zamanı oyuncuları kimler?

SEVMEK ZAMANI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Azimli ve başarılı üniversite öğrencisi Firuze'nin hayatı, vapurda gizemli bir adamla tanışınca birdenbire değişir. Firuze kendini dolu dizgin bir aşk hikayesinin kahramanı olarak bulurken, ailesinin geçmişi yıllar sonra yeniden karşısına dikilir.

Sevmek Zamanı dizisi konusu nedir? Sevmek Zamanı oyuncuları kimler?

Yaşadığı saf ve tutkulu aşk, onu üzen gerçeklerden kaçabildiği tek sığınağı olmuşken, Firuze aşık olduğu adamın büyük sırrından habersizdir Bu sır gün ışığına çıktığında artık kimsenin hayatı eskisi gibi olmayacak, Firuze'nin sınavı asıl bundan sonra başlayacaktır.

Sevmek Zamanı dizisi konusu nedir? Sevmek Zamanı oyuncuları kimler?

SEVMEK ZAMANI OYUNCULARI KİMLER?

Sevmek Zamanı'nın göz alıcı oyuncu kadrosunda İlhan Şen, Deniz Işın, Toprak Can Adıgüzel, Serenay Aktaş, Çağdaş Onur Öztürk, Nimet İyigün yer alıyor.

Sevmek Zamanı dizisi konusu nedir? Sevmek Zamanı oyuncuları kimler?

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT