Yıldız Hülya Bilban-Ömer Aydın'ın yönetmenliğini üstlendiği Sevmek Zamanı bu akşam başlıyor. ATV ekranlarında yayınlanacak olan dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki Sevmek Zamanı dizisi konusu nedir? Sevmek Zamanı oyuncuları kimler?

SEVMEK ZAMANI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Azimli ve başarılı üniversite öğrencisi Firuze'nin hayatı, vapurda gizemli bir adamla tanışınca birdenbire değişir. Firuze kendini dolu dizgin bir aşk hikayesinin kahramanı olarak bulurken, ailesinin geçmişi yıllar sonra yeniden karşısına dikilir.

Yaşadığı saf ve tutkulu aşk, onu üzen gerçeklerden kaçabildiği tek sığınağı olmuşken, Firuze aşık olduğu adamın büyük sırrından habersizdir Bu sır gün ışığına çıktığında artık kimsenin hayatı eskisi gibi olmayacak, Firuze'nin sınavı asıl bundan sonra başlayacaktır.

SEVMEK ZAMANI OYUNCULARI KİMLER?

Sevmek Zamanı'nın göz alıcı oyuncu kadrosunda İlhan Şen, Deniz Işın, Toprak Can Adıgüzel, Serenay Aktaş, Çağdaş Onur Öztürk, Nimet İyigün yer alıyor.