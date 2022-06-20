Sevmek Zamanı dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?
İlhan Şen, Deniz Işın, Toprak Can Adıgüzel, Serenay Aktaş, Çağdaş Onur Öztürk ve Nimet İyigü'nün oyuncu kadrosunda yer aldığı Sevmek Zamanı dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki Sevmek Zamanı dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?
Yıldız Hülya Bilban-Ömer Aydın'ın yönetmenliğini üstlendiği Sevmek Zamanı dizisi ekrana geleceği zaman merak ediliyor. Biz de haberimizde 'Sevmek Zamanı dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?' sorusuna yanıt verdik...
SEVMEK ZAMANI DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Başrollerinde İlhan Şen, Deniz Işın, Serenay Aktaş ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı Sevmek Zamanı dizisi, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.
Sevmek Zamanı dizisi ATV ekranlarında 20 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 20.00'da başlıyor...
Sevmek Zamanı dizisi konusu nedir? Sevmek Zamanı oyuncuları kimler?