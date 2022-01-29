Şevval Abanoz daha üç aylık evliydi! İntihar mı etti, cinayete mi kurban gitti henüz bilinmiyor

Olay Polatlı ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde dün gece atıl kalan eski hastane binasında meydana geldi. 21 Ekim 2021 tarihinde Samet Abanoz ile evlenen Şevval Abanoz iddia edilene göre oturduğu evin yakınında bulunan eski devlet hastanesinin üçüncü kat penceresinden aşağıya düştü.

Bir müddet sonra yerde kadını yatar halde gören kişiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Olay mahalline gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Abanoz'un öldüğünü tespit etti. Polisin gerçekleştirdiği incelemenin ardından Abanoz'un cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Genç kadının ölümüne ilşkin olarak polis soruşturma başlattı. Şevval Abanoz'un eşi Samet Abanoz, soruşturma kapsamında polis merkezine götürüldü. Abanoz'un ifadesi alınırken, işlemleri devam ediyor.

"MADEM ÇOCUĞUNU PSİKOPATTI, EVLENDİRMESEYDİN"

Merhum Şevval Abanoz'un annesi Gamze ve babası Uğur Kutlu Adli Tıp Kurumu kapısında gözyaşlarına boğuldular. Anne Gamze Kutlu ölümün sorumlusu olarak kızının yeni evlendiği kocasını gösterirken , otopsi raporunun çıkmasını beklediklerini de belirtti. Kutlu, "Benim kızım 21 yaşında yeni evliydi. Daha elinin kınası üstündeydi. Ben duvağıyla gelin verdim, buradan kefeniyle mi götüreceğim? Ailesi telefonumu dünden beri açmadı. Kızımın hakkını istiyorum. Adalet istiyorum. Telefonları kapatmak neyin nesi? Çocuğumun hakkını savunacağım. 21 yaşında bakmaya doyamazsınız, gül gibi kızımı verdim. Böyle mi olacaktı? Madem çocuğun psikopattı, evlendirmeseydin. Kadın hakları, insan hakları her yere başvuracağım. Ben bu acıyı nasıl yaşayacağım, nasıl taşıyacağım? Düştüğü yerde can çekişmiş, donarak ölmüş. Ben saçının teline kıyamıyordum, 'ay parçam' diye kayıtlıydı. Ay parçası gibiydi yüzü. Nişanlıyken de küfrediyordu. Bizzat kulağımla duydum. Aralarında tartışma ara sıra oluyordu" dedi.

"VURULMA VAR MI, YOK MU? BİLMİYORUZ"

Olaya ilişkin olarak baba Uğur Kutlu ise "Oradan atladı mı, atıldı mı; bilemiyoruz, orası bize karanlık. Eski hastanenin morg tarafından atladığını söylediler. Komşuların beyanını biliyoruz. Kayınvalidesinin evine gittik, kimse açmadı. Komşularına sorduk, 'Onlar gitti' dediler. Vurulma var mı, yok mu onu da bilmiyoruz. Dün için birlikte plan yaptıklarını, yemeğe, sinemaya gideceklerini söylediler. Ziyaretlerine gitmeyi düşündük. Sonra planları olduğunu söyleyince de 'Yeni evliler, rahatsız etmeyelim' dedik. Neticelenene kadar peşini bırakmayacağız" diye konuştu.

Şevval Abanoz'un evden çıkmadan önce eşiyle tartışma yaşadığını öğrendiklerini söyleyen Teyze Derya Abar, "Eşinin biraz asabi tavırları vardı. Daha sonrasında evden onun attığını söylüyorlar. Kendisi mi atladı, eşi mi attı; hiçbir bilgimiz yok. 1,5 saat kalmış ve soğuktan donmuş. Orada can çekiştiği söyleniyor. O kadar acı" dedi.