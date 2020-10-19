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  3. Şevval Şahin ve bir çok ünlü ismin yer aldığı partiye polis baskını!

Şevval Şahin ve bir çok ünlü ismin yer aldığı partiye polis baskını!

Sık sık verdiği partilerle gündem olan Şevval Şahin yine bir skandala imza attı. Şevval Şahin, Berk Suyabatmaz, Eliz Sakuçoğlu gibi isimlerin katıldığı bir partiye gece yarısı polis baskını oldu.

Şevval Şahin ve bir çok ünlü ismin yer aldığı partiye polis baskını!

Şevval Şahin, Berk Suyabatmaz, Eliz Sakuçoğlu gibi isimlerin katıldığı sosyete partisi polis baskını ile son buldu.

Şevval Şahin ve bir çok ünlü ismin yer aldığı partiye polis baskını!

Pandemi süreci boyunca verdiği partilerle gündem olan ve son olarak sevgilisi Marcus Aral'ın doğum gününde partiye katılanlar arasında yer alan 10 kişinin koronaya yakalanmasının söylediği sözlerle de gündemden düşmeyen Şevval Şahin yine partilere ara vermedi. 

Şevval Şahin ve bir çok ünlü ismin yer aldığı partiye polis baskını!

Şevval Şahin, Berk Suyabatmaz, Eliz Sakuçoğlu, Ceylan Çapa, Rüzgar Çetin, Yasemin Taciroğlu gibi isimlerin yer aldığı 250 kişilik partiye baskın yapıldı.

Şevval Şahin ve bir çok ünlü ismin yer aldığı partiye polis baskını!

Maskenin takılmadığı ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı 11 saatlik sosyete partisine polis baskını yapıldı.

Partiye girmek için özel bir şifrenin olduğu ve 'Instagram'da görüntüler yayılmasın diye' telefonların toplandığı ortaya çıktı.

Şevval Şahin ve bir çok ünlü ismin yer aldığı partiye polis baskını!

Yıllar önce karıştığı kazada bir polisin ölümüne yol açan Rüzgar Çetin de partideydi. Çetin'in yanındaki güzel, flaşları görünce saklanmak için takside yerlere yatması dikkatlerden kaçmadı. 

Rüzgar Çetin, kendisini çeken muhabirlere böyle tepki gösterdi.

Şevval Şahin ve bir çok ünlü ismin yer aldığı partiye polis baskını!

Komşuların şikayeti üzerine partiyi haber alan polis, villaya baskın yaptı.

Şevval Şahin ve bir çok ünlü ismin yer aldığı partiye polis baskını!

Partiden 07.15'te çıkan Berk Suyabatmaz, hayli enerjikti. Partide Yasemin Taciroğlu ile aşkı Caner Karaloğlu da vardı. 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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