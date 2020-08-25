Şevval Şahin ve sevgilisi Marcus Aral maskesiz yakalandı

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi Yiğit Marcus Aral, Nişantaşı'nda ovbjektiflere takıldı. Şahin, kameraları gördüğünde maskesiz olduğu için eliyle yüzünü kapamaya çalıştı. Sevgilisi Marcus Aral ise kendisini bozmayarak elindeki içeceği içmeye devam etti.

Şevval Şahin maskesiz görüntüsü ile ilgili olarak daha sonra, "Az önce restorandaydık. Oradan çıktık ve bu yüzden maskemizi takamadık" açıklamasında bulundu.

Şevval Şahin ayrıca geçtiğimiz günlerde havuz kenarında güneşlenirken sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafların altına yapılan "Hayat sana güzel, ne boşsun" şeklindeki yorumlara da açıklık getirdi.



Pandemi döneminde Miami'de olduğunu söyleyen model, "Karantinada yapacak bir tek o vardı. Ben de deniz girip, güneşlendim. Benim zaten bir işim var, olumsuz eleştiriler motivasyonumu düşürmüyor. Birkaç ay daha Türkiye'deyiz, biraz Güney'den uzaklaştık daha çok İstanbul'dayız. Moda haftası var ona hazırlanıyorum. Olumsuz eleştiri her zaman olacaktır, yapacak başka bir şey yok" diye konuştu.

'KONFORLU OLSUN DİYE ORADAYIZ'

Marcus Aral Yiğit ise Amerika'ya dönene kadar Rumelihisarı'nda sekiz odalı köşk kiraladıkları haberlerinin hatırlatılmasıyla, "Satın almadık, geçici olarak oradayız birkaç aylığına. Biraz malikane gibi oldu ama Miami'de de büyük evde oturuyorduk. Aynı konfor olsun diye tercih ettik" dedi.