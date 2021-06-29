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Şevval Şahin'i kıskanıp Kerem Kamışlı'yı denize atmıştı! Marcus Aral'ın cezası belli oldu!

Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin'i kıskanan Marcus Aral, Kerem Kamışlı'yı restoranda sandalyesiyle birlikte denize atmıştı. Bu olayın ardından hakim karşısına çıkan Marcus Aral'ın cezası belli oldu...

Şevval Şahin'i kıskanıp Kerem Kamışlı'yı denize atmıştı! Marcus Aral'ın cezası belli oldu!

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde, Emine Sabancı Kamışlı'nın oğlu Kerem Kamışlı ile Boğaz'da lüks bir restoranda yemek yedi. Daha sonra mekana gelen Şahin'in 2 yıllık eski sevgilisi Marcus Aral, önce çiftle fotoğraf çekilmiş ardından tartıştığı Kerem Kamışlı'yı sandalyesiyle birlikte denize atmıştı.

"İÇİNDEN CANAVAR ÇIKTI"

Magazin gündemine bomba etkisi yaratan bu olaydan sonra Şevval Şahin ve Marcus Aral hakim karşısına çıktı. 

Şevval Şahin'i kıskanıp Kerem Kamışlı'yı denize atmıştı! Marcus Aral'ın cezası belli oldu!

Mahkeme, Aral hakkında Şahin'in "100 metre yakınına yaklaşmaması" kararını verdi. Olayın ardından yakınlarıyla dertleşen Şahin'in "İçinden sanki bir canavar çıktı. Onu yakınımda görmek artık beni ürkütüyor" dediği öğrenildi.

Şevval Şahin'i kıskanıp Kerem Kamışlı'yı denize atmıştı! Marcus Aral'ın cezası belli oldu!

{TITLE_STRIP}Bomba olay! Kıskançlık krizi yaşayan Marcus Aral, Şevval Şahin'in yeni sevgilisi Kerem Kamışlı'ya öyle bir şey yaptı ki...

Şevval Şahin'i kıskanıp Kerem Kamışlı'yı denize atmıştı! Marcus Aral'ın cezası belli oldu!

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