Şevval Şahin'i kıskanıp Kerem Kamışlı'yı denize atmıştı! Marcus Aral'ın cezası belli oldu!

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde, Emine Sabancı Kamışlı'nın oğlu Kerem Kamışlı ile Boğaz'da lüks bir restoranda yemek yedi. Daha sonra mekana gelen Şahin'in 2 yıllık eski sevgilisi Marcus Aral, önce çiftle fotoğraf çekilmiş ardından tartıştığı Kerem Kamışlı'yı sandalyesiyle birlikte denize atmıştı.

"İÇİNDEN CANAVAR ÇIKTI"

Magazin gündemine bomba etkisi yaratan bu olaydan sonra Şevval Şahin ve Marcus Aral hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, Aral hakkında Şahin'in "100 metre yakınına yaklaşmaması" kararını verdi. Olayın ardından yakınlarıyla dertleşen Şahin'in "İçinden sanki bir canavar çıktı. Onu yakınımda görmek artık beni ürkütüyor" dediği öğrenildi.

Bomba olay! Kıskançlık krizi yaşayan Marcus Aral, Şevval Şahin'in yeni sevgilisi Kerem Kamışlı'ya öyle bir şey yaptı ki...