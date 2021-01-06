Pasaport harçları 2021 | Pasaport ücretleri 2021 | Bordo, yeşil, gri, siyah pasaport fiyatıDenizlispor-Kayserispor maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS 1 CANLI YAYINHaber Global kanalının sahibi Elnur Abdullayev kimdir? Nereli ? Kaç yaşında?AK Parti'den üç isim hakkında 81 ilde suç duyurusu!Gelinim Mutfakta Kabak Çiçeği Dolması tarifi |Kabak Çiçeği Dolması nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Gümüşhanespor-Kocaelispor maçı CANLI İZLE LİNKİ | MİSLİ.COM CANLI YAYINSeksi futbolcudan hayranlarına 300 TL'lik müstehcen video şovu!Şevval Şahin'in at üzerindeki pozları olay oldu!Son dakika! Fenerbahçe, Mesut Özil ile anlaşma sağladı!SMA hastalığı ilaç fiyatı, tedavisi neden pahalı? | SMA hastalığı yardım toplamak suç mu?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Şevval Şahin'in at üzerindeki pozları olay oldu!

Şevval Şahin'in at üzerindeki pozları olay oldu!

Son dönemlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin yine dikkat çeken bir paylaşımla adından söz ettirdi.

Şevval Şahin'in at üzerindeki pozları olay oldu!

Verdiği korona partileri ve ilginç açıklamaları ile magazin gündeminde sık sık yer alan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin mavi mayosuyla atın üzerinde çektirdiği pozla sosyal medyayı salladı.

Şevval Şahin'in at üzerindeki pozları olay oldu!

2.5 aydır dünyayı karış karış gezen Şevval Şahin, Geçtiğimiz hafta Bali Adası'ndan, Sumba Adası'na geçti.

Şevval Şahin'in at üzerindeki pozları olay oldu!

Burada verdiği seksi pozla sosyal medyada büyük ilgi gören Şahin'e binlerce beğeni ve yorum geldi.

Şevval Şahin'in at üzerindeki pozları olay oldu!

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Şahin, sık sık tatilinden kareler paylaşmaya devam ediyor.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT