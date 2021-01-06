Şevval Şahin'in at üzerindeki pozları olay oldu!
Son dönemlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin yine dikkat çeken bir paylaşımla adından söz ettirdi.
Verdiği korona partileri ve ilginç açıklamaları ile magazin gündeminde sık sık yer alan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin mavi mayosuyla atın üzerinde çektirdiği pozla sosyal medyayı salladı.
2.5 aydır dünyayı karış karış gezen Şevval Şahin, Geçtiğimiz hafta Bali Adası'ndan, Sumba Adası'na geçti.
Burada verdiği seksi pozla sosyal medyada büyük ilgi gören Şahin'e binlerce beğeni ve yorum geldi.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan Şahin, sık sık tatilinden kareler paylaşmaya devam ediyor.