Şevval Şahin'in bikinili tatil videosuna sosyal medyada beğeni yağdı!
Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Şevval Şahin, sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile gittiği Bali tatilinden görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlamaya devam ediyor. Sayfasında son olarak paylaştığı yağmurlu havada bikinili olarak havuza girdiği görüntülere takipçilerinden çokça yorum ve beğeni geldi.
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04 Şubat 2021 Perşembe 10:25
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