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  3. Şevval Şahin'in içini gösteren transparan pozu sosyal medyayı salladı! "Photoshopla yok olacak"

Şevval Şahin'in içini gösteren transparan pozu sosyal medyayı salladı! "Photoshopla yok olacak"

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Şahin'in fotoğrafındaki abartılı photoshop dikkatlerden kaçmadı.

Şevval Şahin'in içini gösteren transparan pozu sosyal medyayı salladı! "Photoshopla yok olacak" 117

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, adından söz ettirmeye devam ediyor.