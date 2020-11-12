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Şevval Şahin'in küvet pozları sosyal medyada gündem oldu!

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin'in küvet pozları sosyal medyayı salladı. Pandemi sürecinde verdiği partilerle adından söz ettiren güzelin bu pozları büyük ses getirdi.

Şevval Şahin'in küvet pozları sosyal medyada gündem oldu!

Magazin gündeminde adından sıkça söz ettiren ve özellikle pandemi süreci boyunca verdiği partilerle eleştiri oklarını üzerine çeken Şevval Şahin şimdi de küvet pozlarıyla ses getirdi. 

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Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında kendi deyimi ile kültürel linçe maruz kalan Şahin, programda; “İstiklal Marşı’nı biliyor musunuz?”, “Atatürk’ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?” sorularına yanıt verememişti ve gerilmişti.

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Yaşanan olayların ardından Miami'ye giden ve kafasını dinleyen Şahin, paylaştığı küvet pozu ise sosyal medyanın gündemine geldi.

Şevval Şahin'in küvet pozları sosyal medyada gündem oldu!

Sosyal medyadan küvet pozunu paylaşarak ses getirmeyi başaran Şahin gönderisine, “Bana daha çok köpük verin” notunu ekledi. Şahin’in fotoğrafında yüzüne uyguladığı maskede dikkatleri çekti.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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