Şevval Sam gelin yorumuna çıkıştı! Yasak Elma dizisinde Ender karakterini canlandıran ünlü oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, Cihangir'de bir mekandan çıkarken kameralara yansıdı. Güzel oyuncu , 'Gelininiz ile tanıştınız" yorumuna yanıt verdi.

1 10 Cihangir'de mekandan çıkarken görüntülenen Şevval Sam, ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet etti.