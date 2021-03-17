  1. FOTO GALERİ
  2. MAGAZİN
  3. Şevval Sam gelin yorumuna çıkıştı!

Şevval Sam gelin yorumuna çıkıştı!

Yasak Elma dizisinde Ender karakterini canlandıran ünlü oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, Cihangir'de bir mekandan çıkarken kameralara yansıdı. Güzel oyuncu , 'Gelininiz ile tanıştınız" yorumuna yanıt verdi.

Şevval Sam gelin yorumuna çıkıştı! 1110

Cihangir'de mekandan çıkarken görüntülenen Şevval Sam, ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet etti.