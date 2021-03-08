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  3. Şevval Sam oğluna övgüler yağdırdı

Şevval Sam oğluna övgüler yağdırdı

Sadakatsiz dizinde Selçuk karakterini canlandıran Taro Emir Tekin’in işindeki başarısı, annesi Şevval Sam’ı gururlandırdı.

Şevval Sam oğluna övgüler yağdırdı

Geçtiğimiz gün Cihangir'de görüntülenen şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, son dönemin en çok konuşulan oyuncuları arasına giren oğlu Taro Emir Tekin, hakkında konuştu.

"BEN DOĞURDUM"

Sadakatsiz dizisiyle adından söz ettiren oyuncu oğlu hakkında gülerek , “Onu ben doğurdum, elbette on parmağında on marifet olacak." açıklamasını yaptı. Oğlunun başarısı karşısında koltuklarının kabardığını ve güzel bir eğitim alarak bunların hepsini tek başına yaptığını belirten Sam, güzel geri dönüşlerin olması hem meslektaşı hem annesi olarak gururlandırdığını söyledi.

Şevval Sam oğluna övgüler yağdırdı

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