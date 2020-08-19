Şevval Sam'dan Ozan Güven'e sert tepki: Kadına şiddet uygulayanla aynı projede olmam!

Ünlü oyuncu Şevval Sam önceki akşam Bebek'te bir otelde yemek yedikten sonra muhabirlerin sorularını cevapladı. Sam, Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 13,5 yıl hapsi istenen Ozan Güven hakkında önce sessiz kalmak istedi sonra tepkisini sert bir ifade ile dile getirdi.

"OZAN GÜVEN'LE KARŞI KARŞIYA OYNAMAK İSTEMEM"

Ünlü oyuncu konuyla ilgili, “Şiddete her türlü karşıyım. Ortada bir takım fotoğraflar var. Şiddetin savunulacak bir tarafı olamaz. Şiddetli içerikli bir insanla karşı karşıya oynamak istemem.” diyerek tavrını ortaya koydu.

Ünlü oyuncu, şiddetin ilkel insanların başvurduğu bir yöntem olduğunu, bunun da eğitim ve farkındalıkla önüne geçilebileceğinin altını çizerek, sinema ve dizilerdeki şiddet sahneleriyle ilgili olarak sinema ve dizilerde insan hikayelerinin anlatıldığını, insanların buna özenmesinin ise toplumun bir eğitim sorunu olduğunu söyledi.