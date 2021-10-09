Şevval Sam'ın için yapılan parktaki resim çalındı! Tanju Özcan öfkeden deliye döndü!

Bolu Belediyesi son zamanlarda yaptıkları ünlü sanatçıların ismini verme kararı aldı.Kuruçay mevkiinde Doktor Sadık Ahmet Caddesi üzerinde yapılan parka ise hayranı olduğu sanatçı Şevval Sam’ın adını vermeyi tercih etti. Bu kapsamda 30 Ağustos Zafer bayramı etkinleri için Şevval Sam'ı kente davet eden Özcan, sanatçı ile parkın açılışını yaptı. Daha sonra ise ünlü sanatçı kentte konser verdi. ,

"HAYALLERİMDEN BİRİYDİ"

Açılış konuşmasında Şevval Sam'ın büyük hayranı olduğunu ifade eden Tanju Özcan, “İnsanın bir hayali olur ya, benim hayallerimden bir tanesi de uzun yıllardır çok büyük hayranlık duyduğum Şevval Sam hanımefendinin Bolu’yu onurlandırmasıydı. İlk defa Bolu Belediyesi Meclisi’nde bir pozitif ayrımcılık yaptık. Elbette sanatçılarımızın Bolu’da isimleri var. Ancak hayatta olan sanatçılarımızdan sadece Şevval Hanım’ın ismi Bolu’da yaşayacak. Bundan sonrada böyle devam edecek” ifadelerini kullandı.

Şevval Sam ise, “Tanju Başkan beni onurlandırdı. Genelde öldükten sonra parklara isimler verilir. Yaşarken bu hazzı bana yaşattığınız için beni böyle onurlandırdığınız için çok mutlu oldum” şeklinde cevap verdi.

"ÇOK BÜYÜK DÜŞMAN KAZANDI"

Bkim ayı toplantısında da konuşan Özcan, Şevval Sam'ın adının yazılı olduğu tabelada bulunan Şevval Sam resminin çalındığını aktardı. Özcan, “Şevval Sam’ın resmini kim çaldıysa iki elim onun yakasında olsun. Ayıptır ya, kadının resmini sökmüşler. Benim astığım resmi niçin söküyorlar? Kamuya zarar bu yaptıkları. Bunu yapan çok büyük bir düşman kazandı. Eğer onu bir yakalarsam cezasını çekecek. Çok büyük düşman kazandı” diyerek resmi çalanlara sert konuştu..