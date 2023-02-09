Şevval Şirin kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Kanal D sunucusu Şevval Şirin'in biyografisi

Kanal D muhabiri Şevval Şirin başarılı saha haberleriyle ve olayları sunum ve anlatım tarzıyla çok dikkat çekmektedir. Şevval Şirin'i televizyonlarda haber sunarken gören izleyiciler internet arama motorlarında Şevval Şirin kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? mesleği ve kariyeri nedir? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Şevval Şirin'in biyografisi haberimizde...

ŞEVVAL ŞİRİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ? ŞEVVAL ŞİRİN'İN BİYOGRAFİSİ

Şevval Şirin 1996 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitim ve öğretim hayatına İstanbul’da başladı. Lise eğitimini Aydın Doğan İletişim Lisesi’nde tamamladıktan sonra üniversite eğitimine İstanbul Beykent Üniversitesi Televizyon Gazeteciliği ve Programcılığı bölümünde devam etti ve mezun oldu.

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Şevval Şirin televizyonculuk kariyerine 2013 yılında CNN Türk televizyonunda staj yaparak inşa etmeye başladı. Aradan geçen 3 yılın ardından profesyonel mesleki kariyerine Kanal D haber merkezinde muhabirlik yaparak adım attı. 2020 yılında Ünlüler ve Sahte İlaç haber dosyası ile başarılı haberciliğe imza attı ve hayatı bir anda değişmeye başladı. Bu haberle TGC Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Güldağ’dan ödül aldı. Şevval Şirin aynı yıl İstanbul Esenyurt’ta bir okuldaki taciz iddiaları sonrasında polisler tarafından gözaltına alınması ile gündeme geldi.

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2021 yılında Kanal D ekranlarında Kanal D hafta sonu haberlerini sunan Şevval Şirin başarı grafiğini günden güne yükseltmektedir.

Şevval Şirin boy kilo ve hangi burç?

Şevval Şirin boyu 1.66 cm kilosu 56 kg burcu Oğlak.

Şevval Şirin evli mi, eşi, sevgilisi kim?

Şevval Şirin sevgilisi, aşk hayatına ilişkin bilgiler kısıtlıdır. Şevval Şirin evlimi, sevgilisi kim sorularının yanıtları güncellenecektir. Şevval Şirin kimdir, evli mi, nereli, yaşı, boyu, biyografi ve vikipedi bilgilerini çeşitli kaynaklardan sizler için derledik.