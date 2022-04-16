Seyahat İşletmecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Seyahat İşletmecisi görev tanımı nedir, Seyahat İşletmecisi ne iş yapar, Seyahat İşletmecisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Seyahat İşletmecisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Seyahat İşletmecisi Tanımı;

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Seyahat İşletmecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Seyahat İşletmecisi Maaşları

Seyahat İşletmecisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Seyahat İşletmecisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Seyahat İşletmecisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4221.02

Meslek Adı :

Seyahat İşletmecisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Müşteri Danışma Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Seyahat İle İlgili Danışmanlar Ve Seyahat Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Turistik amaçlı, ulaştırma, konaklama, gezi, spor ve eğlence hizmetlerini düzenleyen, işletmelerde işleri planlayan ve yürütülmesini sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Seyahat İşletmecisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Turistlerin; ulaşım, konaklama, gezi, alışveriş, spor ve eğlence gibi ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak,

b) Yerli ve yabancı turistlere yönelik yurt içi ve yurt dışı turlar organize ederek pazarlamasını yapmak,

c) Türkiye?ye gelen yabancı grupların veya yurt dışına gidecek olan yerli grupların tur programlarını yönetmek,

d) Rezervasyon ve biletleme işlemlerini yapmak, (rezervasyona esas olacak detayları tespit etmek, yolcunun bütçesine uygun ücreti hesaplayarak bileti düzenlemek),

e) Müşterilerin beğenilerini almak ve şikayetlerini dinlemek,

f) Biletlerini sattığı yurt içi ve yurt dışı gezi plan ve programları (yol, konaklama, mola noktaları vb.) hakkında müşterileri bilgilendirmek,

g) Müşterilerin, seyahatleri ile ilgili, havaalanı, gümrük, vize ve benzeri işlemlerinde yardımcı olmak,

h) İşletmenin müşteri hizmetlerinden doğan ödeme ve tahsilatla ilgili muhasebe kayıtlarını tutmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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