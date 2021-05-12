Seyahat izin belgesi nasıl alınır 2021? Telefon ve e-devletten seyahat izin belgesi alma

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma kararları ile vatandaşlar eve kapandı. Sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı günümüzde polis ekipleri tarafından da denetimler sıklaştırıldı. Zorunlu hallerde seyahat etmesi gereken vatandaşların ne yapacağı merak konusu oldu. Seyahat izin belgesi nasıl alınır 2021?sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte telefon ve e-devletten seyahat izin belgesi alma...

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR 2021?

Tam kapanma kurallarının uygulandığı günümüzde sokağa çıkanlara ceza kesiliyor. Ancak kimi vatandaşlar iş veya özel durumlar nedeniyle seyahat etmek zorunda kalıyor. Söz konusu vatandaşların mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla seyahat izin belgesi alma şartıyla seyahat etmelerine izin veriliyor. Tüm illere getirilen seyahat yasağından muaf olmak için Seyahat İzin Belgesi telefon ve e-devlet üzerinden alınabiliyor.

TELEFON VE E-DEVLETTEN SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA

Seyahat İzin Belgesi almak isteyen vatandaşların telefon veya internet üzerinden işlem yapmaları gerekiyor. İzin belgeleri ALO 199 Vefa Sosyal destek hattından ya da e-Devlet üzerinden alınabilir. E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için kişisel bilgilerle sayfaya giriş yapılması gerekiyor. Giriş yapıldıktan sonra İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan “e - Başvuru” kısmına giriliyor. Seçenekler arasından “Seyahat İzin İşlemleri” seçilerek form dolduruluyor.

SEYAHAT İZİN BELGESİ BELGESİ NEDİR?

Alınan tam kapanma kararlarında şehirlerarası yolculuklara da kısıtlama getirildi. Ancak yasaklara rağmen seyahat etmek zorunda kalan vatandaşların mağduriyetlerinin önlenmesi adına, seyahatlerinde güvenlik ekiplerine göstererek geçiş yapabildikleri belgeye seyahat izin belgesi denilmektedir.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Tam Kapanma Genelgesi'ne göre, Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeyecektir.

Seyahat İzin Belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek olup her türlü şehirlerarası toplu ulaşım aracına (uçak, otobüs, tren, vapur vb.) ilişkin bilet satış sürecinde Seyahat İzin Belgesi'nin alınmış olması şartı aranacaktır.