Seyahat izin belgesi nasıl alınır? | Özel araçla seyahat izni | Seyahat izin belgesi e devlet

Yeni tip koronavirüs salgınında bulaş riskini düşürmek amacıyla, İçişleri Bakanlığı tarafından, Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleri ile yeni kısıtlamaların yer aldığı genelge yayımlandı. Bu kapsamda hafta sonları sokağa çıkma yasağı, havuz, spor salonu, sauna, hamam ve lunaparkların faaliyetlerine ara vermeleri, AVMlere HES koduyla girilmesi gibi birçok kısıtlama bulunuyor. Bu süreçte seyahat etmek isteyen vatandaşlar da Seyahat izin belgesi nasıl alınır? sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR? | SEYAHAT İZİN BELGESİ E- DEVLET

Seyahat İzin Belgesi,

İçişleri Bakanlığı'na ait ALO 199 ,

, e-DEVLET Kapısı,

Kapısı, otogarlarda oluşturulan BAŞVURU MASASI ,

, VALİLİK ve

ve KAYMAKAMLIKlardan temin edilebilir.

e-Devlet Kapısı üzerinden seyahat izin belgesi başvurusu süreci 4 adımdan oluşuyor

e - Devlet üzerinden başvuru yapmak için tıklayın

e-devlet başvurunuz, Seyahat İzin Kurulu'na iletilecek ve kurul tarafından değerlendirmeye alınacaktır

Seyahat İzin Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonrasında başvuru sahiplerine "Başvurunuz kabul edilmiştir" veya "Başvurunuz reddedilmiştir" şeklinde SMS üzerinden bilgilendirme yapılacaktır.

Başvurusu kabul edilen yolcular, otogarlarda oluşturulan başvuru masalarından T.C. Kimlik Numarası ile doğrulamaları yapıldıktan sonra kabul edilecektir.

ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT İZNİ

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahate izin verilmeyecek. Bu kapsamda seyahate izin verilecek kişiler şunlar:

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi)

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler)

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan

Ceza infaz kurumlarından salıverilen

Vatandaşlar, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecekler.

İçişleri Bakanlığı e-başvuru için tıklayın