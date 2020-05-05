Seyahat izin belgesi olmayan Mersin'e giremeyecek

MERSİN'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda, giriş-çıkış kısıtlanması uygulamasının devam edeceği 24 ilden gelenlerin, izin belgesi olmadan kente giremeyeceği açıklandı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ali İhsan Su Başkanlığında toplandı. Toplantıda kente giriş ve çıkış kısıtlamasının kaldırılmasının ardından bir dizi önlemler alındığı açıklandı. Alınan karara göre, kısıtlamanın devam edeceği Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak illerinden seyahat izin belgesi olmadan kente giriş yapmak isteyenler, ilgili mevzuata göre cezai işlem uygulanarak geri çevrilecek. Ayrıca kentin girişlerinde ateş ölçme başta olmak üzere gerekli kontrollerin yapılmasına devam edilecek. Yüksek ateş ve diğer koronavirüs (Covid-19) semptomları gösteren bir durumla karşılaşılması halinde, ilgili kişilerin sağlık kuruluşlarına sevkleri yapılacak.

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Kaynak: DHA