Seyahat kısıtlaması var mı ? Şehirler arası yasak var mı? Seyahat yasağı son dakika

Türkiye'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda 19 Kasım 2020 itibariyle hafta sonları sabah 10:00 akşam 20:00 arası hariç dışarı çıkmak yasak. Yasakların açıklanmasıyla şehir dışına çıkmak isteyen vatandaşlar seyahat yasakları hakkında son dakika açıklamaları takip ediyor. Peki Seyahat kısıtlaması var mı ? Seyahat yasağı son dakika | Şehirler arası yasak var mı? İşte detaylar...

SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Koronavirüs Yeni Tedbirler" konulu genelge 81 ilin valiliklerine gönderildi. Buna göre, hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı sürelerde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamaları esas olacak.

İSTİSNAİ DURUMLARDA İZİN ALANLAR ÖZEL ARAÇLARIYLA SEYAHAT EDEBİLECEK

Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı sürelerde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamaları esas olacak. İstisnai durumlarda izin alanlar özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

MUAFİYET ŞARTLARI

Söz konusu tedbirde;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, Ceza infaz kurumlarından salıverilen vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde İçişleri Bakanlığı'na ait EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecekler.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı. Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Alışveriş yerleri, berberler, restoranlar saat 10.00 ile 20.00 arası açık kalacak.

Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı kalacak. Restoranlarda sadece paket servisi yapacak. Kıraathanelere bir süre ara verilecek. Şehirlerimizin ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek" ifadelerini kullandı.

Erdoğan açıklamasına şöyle devam etti: "İl hıfzıssıhha kurulları bu uygulamayı genişletebilecek. Tüm bu hususlarla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacak.

Hep birlikte fedakarlık yaparak inşallah bu salgın müsibetinin üstesinden gelerek sağlıklı ve huzurlu şekilde geleceğe bakacağız."

YENİ YASAKLAR NELER?

65 yaş ve üzeri kişiler 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı bireyler 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek

- Yeni bir karara kadar hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlanacak; üretim, imalat ve tedarik zincirleri bundan muaf olacak

- Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı sürelerde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamaları esas olacak. İstisnai durumlarda izin alanlar özel araçlarıyla seyahat edebilecek

- Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri 20 Kasım Cuma saat 20.00'den geçerli olacak şekilde saat 10.00 ila 20.00 arasında hizmet sunabilecek

- Restoran, lokanta ve online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefon ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilecek

- Seyircisiz oynanacak spor müsabakalarındaki görevliler, şehirler arası toplu ulaşım aracı görevlileri ile bu araçlarla seyahat edeceğini belgeleyenler kısıtlamadan muaf olacak.