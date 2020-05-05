Seyahat kısıtlamasının sona erdiği Malatya'da şehre giriş-çıkışlar başladı

MALATYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen seyahat kısıtlamasının sona ermesiyle kente giriş-çıkışlar başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı aralarında Malatya'nın da bulunduğu büyükşehir statüsünde bulunan 7 ilde bu gece saat 00.00'da giriş-çıkış kısıtlaması uygulaması sona erdi. Kentin doğu, batı, güney ve kuzey girişlerinde oluşturulan uygulama noktalarına gelen araçlar kısıtlama kalksa da durduruldu. Ateşleri ölçülen sürücüler ve yolcuların kimlik sorgusu yapıldı, maske takmayanlara da uyarılarda bulunuldu. Seyahat eden araçlar kısıtlamanın kalkmasıyla gideceği kente gönderildi.

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Kaynak: DHA