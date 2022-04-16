Seyahat Servis Elemanı-Otobüs, Tren Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Seyahat Servis Elemanı-Otobüs, Tren Tanımı;

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Seyahat Servis Elemanı-Otobüs, Tren Maaşı Ne Kadar? 2022 Seyahat Servis Elemanı-Otobüs, Tren Maaşları

Seyahat Servis Elemanı-Otobüs, Tren maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Seyahat Servis Elemanı-Otobüs, Tren maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Seyahat Servis Elemanı-Otobüs, Tren iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5111.03

Meslek Adı :

Seyahat Servis Elemanı-Otobüs, Tren

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Seyahatlerde Hizmet Veren Elemanlar, Kondüktörler Ve Otobüs Muavinleri İle Rehberler

Meslek Birim Grubu :

Seyahatlerde Hizmet Veren Elemanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Seyahat Servis Elemanı (Otobüs/Tren), kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, otobüs ve tren seyahatlarında yolcuları seyahat hakkında bilgilendirme, rahat bir şekilde seyahatlarını sağlama ve yolculara çeşitli hizmetler sunma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Seyahat Servis Elemanı (Host/Hostes) -Otobüs/Tren, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Aracın teknik ve güvenlik donanımlarını kontrol etmek,

b) Aracın temizlik kontrolünü yapmak,

c) İkram malzemelerini kontrol etmek,

d) Yolcuları karşılamak,

e) Yolcuları seyahat hakkında bilgilendirmek,

f) Araç içi düzenini sağlamak,

g) Rezervasyon kontrolü yapmak,

h) Bilet kontrolü yapmak,

i) Seyahat güvenliğini sağlayıcı önlemler almak,

j) Yiyecek/içecek servisi yapmak,

k) Yolcu istek ve şikayetleriyle ilgilenmek,

l) Yolcuları uğurlamak,

m) Unutulan eşya varsa kayıp departmanına teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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