Seydiler OSB’de yatırımcıya bedava arsa

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde altyapı ve üst yapısı tamamlanmak üzere olan Seydiler OSB, sunduğu cazibeler ile yeni yatırımcılarını bekliyor.

Alt yapı ve üst yapının son aşamaya geldiği Seydiler OSB'de incelemelerde bulunan ilçe Kaymakamı Mustafa Batuhan Alpboğa, İnebolu limanı öncesi son düzlük olduklarını belirterek, bu yıl gelen ödenek ile yıl sonunda tüm çalışmaları tamamlayarak, ücretsiz arsa tahsisleriyle birlikte yeni yatırımcıları beklediklerini söyledi.

Beraberinde İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Sanık ve Seydiler OSB Müdürü Emre Kadiroğlu ile birlikte OSB alanında devam eden çalışmaları inceleyen Kaymakam Alpboğa, OSB'de şuan 10 firmanın faaliyet gösterdiği kaydetti.

Bu yıl tahsis edilen 5 milyon TL'ye ek olarak 8.5 milyon daha ilave ödeneğin geldiğini kaydeden Kaymakam Mustafa Batuhan Alpboğa, "Seydiler Organize Sanayi Bölgemize 2019 yılında tahsis edilen meblağ 13 milyon 500 bin lira olmuştur. Bu kapsamda alt yapı ve parke yol çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmekte olup, yılsonu itibariyle çalışmalar tamamlanmış olacaktır. Atık suyu, yağmur suyu, içme suyu alt yapı ve parke yol yapım işi, alt yapı noktasında tamamlanmış, parke yol çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir. İnşallah 2019 yılı sonuna kadar bu kapsamdaki çalışmalarda neticelendirilecek ve Seydiler Organize Sanayi Bölgemiz, atık suyu, yağmur suyu kanalizasyonu, içme suyu alt yapısı ile, doğalgazı, yer altı elektrik, sokak aydınlatmaları, telekom, kamera sistemleri ve yapılan parke yolları ile modern bir hale kavuşmuş olacaktır. 2019 sonu itibariyle tamamlanması planlanan alt yapı yatırımları ile birlikte, Organize Sanayi Bölgemizde şu anda 10 işletme, 280 çalışan ile faaliyetlerine devam etmektedir. Aynı zamanda yeni fabrikaların inşası ve arsa tahsisleri de devam etmekte olup, bölgemizde doğalgazın olması ve isteyen fabrika sahipleri tarafından kullanabilirliği, gerek İnebolu limanına olan yakınlığı, gerek 4.derece teşvik bölgesinde olması, aldığı yatırım hibe destek programları (TKDK, KOSGEB ve KUZKA) gerekse indirimli tahsis imkânları ve sunduğu cazibe ile Seydiler Organize Sanayi Bölgemiz, yeni yatırımcılarını beklemektedir."

"Liman öncesi son düzlük"

İnebolu limanın kapasite artırımı ve yapımı devam eden tünel inşaatı ile deniz ulaşımında 45 kilometre olacağını da sözlerine ekleyen Alpboğa, "Seydiler OSB, Liman öncesi son düzlük. Buradan sonra coğrafi yapıdan dolayı düzlük alan yok. İstiklal yolunun parlayan bir yıldızıyız. Bunun yanında 4. Derece teşvik bölgesi olmamız ve 5. Derece bölgeden de faydalandığımız için karma bir OSB'yiz. Bu anlamda yatırım hibe destekleri, ücretsiz tahsis imkanı gibi cazibeler sunan bir yer. Hedefimiz inşallah kısa sürede Seydiler OSB alanına yeni yatırımcıları çekerek hem ülke ekonomisine hem de istihdama yönelik katkılar sunmayı planlıyoruz. Yatırımcı geldiğinde, doğalgazı, elektriği, suyu hazır, alt yapısı hazır. Sadece fabrikasını kurup çalışmaya başlayacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA