Seydina Keita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seydina Keita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Seydina Keita kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Seydina Keita ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Seydina Keita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seydina Keita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Seydina Keita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seydina Keita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seydina Keita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seydina Keita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seydina Keita 28 Aralık 1992 tarihinde Pikine şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Senegal uyrukludur.Gerçek adı da Seydina Aboubakr Lamine Keita şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seydina Keita Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Seydina Keita, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Panevezys futbol takımında oynamaktadır. FK Panevezys takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Seydina Keita'nin FK Panevezys ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Seydina Keita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seydina Keita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Seydina Keita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seydina Keita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağustos 2014 yılında Molde

31 Aralık 2014 yılında Diambars FC

27 Ocak 2017 yılında Liepaja

30 Haziran 2022 yılında Kulüpsüz

4 Ağustos 2022 yılında Panevezys

Seydina Keita kimdir

Seydina Keita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seydina Keita şuan FK Panevezys takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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Seydina Keita nereli

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