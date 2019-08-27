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Seydişehir’de yangın

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, ağaçlık alanda meydana gelen yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Seydişehir’de yangın

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, ağaçlık alanda meydana gelen yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Alaylar 1 Mahallesinde bulunan Ilıca mevkisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, meyve ağaçlarının yoğunlukta olduğu bir bahçede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuru otlar nedeniyle yangın kısa sürede bahçenin tamamını sardı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine yangın mahalline itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Seydişehir’de yangın

Seydişehir’de yangın

Kaynak: İHA

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