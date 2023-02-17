Seydou Ouedraogo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seydou Ouedraogo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seydou Ouedraogo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seydou Ouedraogo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seydou Ouedraogo 5 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. Burkina Faso uyrukludur.Gerçek adı da Seydou Kiendrebeogo Ouedraogo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seydou Ouedraogo Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Seydou Ouedraogo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC YF Juventus Zürich futbol takımında oynamaktadır. SC YF Juventus Zürich takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Seydou Ouedraogo'nin SC YF Juventus Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Seydou Ouedraogo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seydou Ouedraogo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seydou Ouedraogo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seydou Ouedraogo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında BSC Old Boys

1 Temmuz 2019 yılında FC Black Stars

1 Temmuz 2022 yılında SC YF Juventus

Seydou Ouedraogo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seydou Ouedraogo şuan SC YF Juventus Zürich takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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