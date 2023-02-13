Seydouba Cisse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seydouba Cisse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seydouba Cisse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seydouba Cisse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seydouba Cisse 10 Şubat 2001 tarihinde Dabola şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Gine uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seydouba Cisse Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF yapmaktadır. Seydouba Cisse, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Leganés futbol takımında oynamaktadır. CD Leganés takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Seydouba Cisse'nin CD Leganés ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Seydouba Cisse Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Seydouba Cisse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seydouba Cisse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seydouba Cisse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2020 yılında CD Leganés C

1 Temmuz 2020 yılında CD Leganés B

1 Temmuz 2022 yılında CD Leganés

Seydouba Cisse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seydouba Cisse şuan CD Leganés takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Seydouba Cisse Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gine takımında 15 numaralı formasıyla 5 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Gine U17 takımında 13 numaralı formasıyla 14 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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