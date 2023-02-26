Seyed Abdollah Hosseini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seyed Abdollah Hosseini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seyed Abdollah Hosseini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seyed Abdollah Hosseini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seyed Abdollah Hosseini 6 Temmuz 1990 tarihinde Nur, Mazandaran şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da سیدعبدالله حسینی şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seyed Abdollah Hosseini Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Seyed Abdollah Hosseini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malavan of Bandar Anzali futbol takımında oynamaktadır. Malavan of Bandar Anzali takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Seyed Abdollah Hosseini'nin Malavan of Bandar Anzali ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Seyed Abdollah Hosseini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seyed Abdollah Hosseini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Seyed Abdollah Hosseini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seyed Abdollah Hosseini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında F. Yazd

1 Temmuz 2015 yılında Mes Kerman

1 Temmuz 2016 yılında Padideh

11 Temmuz 2019 yılında Gol Gohar

23 Eylül 2020 yılında Zob Ahan

19 Eylül 2021 yılında Tractor

9 Ağustos 2022 yılında Malavan

Seyed Abdollah Hosseini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seyed Abdollah Hosseini şuan Malavan of Bandar Anzali takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.