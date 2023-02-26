Seyed Ahmad Mousavi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seyed Ahmad Mousavi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seyed Ahmad Mousavi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seyed Ahmad Mousavi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seyed Ahmad Mousavi 4 Şubat 1992 tarihinde Doroud, Lorestan şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da سيداحمد موسوی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seyed Ahmad Mousavi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Seyed Ahmad Mousavi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nassaji Mazandaran futbol takımında oynamaktadır. FC Nassaji Mazandaran takımına 27 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Seyed Ahmad Mousavi'nin FC Nassaji Mazandaran ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Seyed Ahmad Mousavi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seyed Ahmad Mousavi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seyed Ahmad Mousavi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seyed Ahmad Mousavi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Esteghlal U21

1 Temmuz 2013 yılında PAS Hamedan

1 Temmuz 2014 yılında Rah Ahan

1 Temmuz 2015 yılında Khooneh

1 Temmuz 2016 yılında Oxin Alborz

1 Temmuz 2017 yılında Gostaresh FC

1 Temmuz 2018 yılında Machine Sazi

6 Ocak 2019 yılında Tractor Sazi

7 Ocak 2020 yılında Gol Gohar

10 Eylül 2020 yılında Esteghlal FC

7 Kasım 2021 yılında Gol Gohar

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

27 Ekim 2022 yılında FC Nassaji M.

Seyed Ahmad Mousavi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seyed Ahmad Mousavi şuan FC Nassaji Mazandaran takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

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