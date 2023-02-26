Seyed Alireza Ebrahimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seyed Alireza Ebrahimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seyed Alireza Ebrahimi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seyed Alireza Ebrahimi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seyed Alireza Ebrahimi 9 Aralık 1989 tarihinde Kerman şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da سید علیرضا ابراهیمی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seyed Alireza Ebrahimi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hooman Samimi yapmaktadır. Seyed Alireza Ebrahimi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nassaji Mazandaran futbol takımında oynamaktadır. FC Nassaji Mazandaran takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Seyed Alireza Ebrahimi'nin FC Nassaji Mazandaran ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Seyed Alireza Ebrahimi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seyed Alireza Ebrahimi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seyed Alireza Ebrahimi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seyed Alireza Ebrahimi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Sarcheshmeh

1 Ocak 2013 yılında Esteghlal Khz.

1 Temmuz 2013 yılında Mes Kerman

1 Temmuz 2014 yılında Niroye Zamini

30 Haziran 2016 yılında Mes Kerman

17 Temmuz 2017 yılında Gol Gohar

10 Ağustos 2021 yılında Persepolis

16 Temmuz 2022 yılında FC Nassaji M.

Seyed Alireza Ebrahimi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seyed Alireza Ebrahimi şuan FC Nassaji Mazandaran takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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