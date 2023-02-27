Seyed Fakher Tahami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seyed Fakher Tahami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seyed Fakher Tahami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seyed Fakher Tahami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seyed Fakher Tahami 19 Nisan 1996 tarihinde Abadan, Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da سیدفاخر تهامی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seyed Fakher Tahami Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Seyed Fakher Tahami, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanat Naft FC futbol takımında oynamaktadır. Sanat Naft FC takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Seyed Fakher Tahami'nin Sanat Naft FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Seyed Fakher Tahami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seyed Fakher Tahami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seyed Fakher Tahami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seyed Fakher Tahami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Sanat Naft

1 Temmuz 2016 yılında Tractor Sazi

30 Haziran 2018 yılında Sanat Naft

Seyed Fakher Tahami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seyed Fakher Tahami şuan Sanat Naft FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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